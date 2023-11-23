23 ноября 2023, 17:09
После удара ножом петрозаводчанка смогла дозвониться родным и спаслась
Бывший сожитель вчера вечером едва не убил подругу, но женщина выжила
Пьяный 65-летний мужчина в Петрозаводске вечером 22 ноября пытался убить бывшую сожительницу. Женщина выжила, возбуждено уголовное дело, злодея задержали, сообщили в СУ СКР по региону.
Инцидент произошел у подъезда одного из домов на Карельском проспекте. Мужчина ударил бывшую подругу ножом в живот и сбежал.
Женщина смогла дозвониться до своих родственников, один из них вызвал бригаду скорой помощи и полицейских. Женщину госпитализировали и спасли.
Подозреваемого задержали и скоро предъявят ему обвинение. Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. // фото: freepik.com