После удара ножом петрозаводчанка смогла дозвониться родным и спаслась

Пьяный 65-летний мужчина в Петрозаводске вечером 22 ноября пытался убить бывшую сожительницу. Женщина выжила, возбуждено уголовное дело, злодея задержали, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел у подъезда одного из домов на Карельском проспекте. Мужчина ударил бывшую подругу ножом в живот и сбежал.

Женщина смогла дозвониться до своих родственников, один из них вызвал бригаду скорой помощи и полицейских. Женщину госпитализировали и спасли.

Подозреваемого задержали и скоро предъявят ему обвинение. Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. // фото: freepik.com