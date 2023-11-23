Мужчина похитил и избил ребенка в Карелии

В Беломорске вынесен приговор 46-летнему местному жителю. Мужчину обвиняли в похищении ребенка, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, все случилось 8 июля этого года. Житель Карелии узнал о том, что у его сына случился конфликт с другим ребенком. Мужчина приехал на своей машине во двор, где играл с друзьями 12-летний мальчик, силой затолкал его в автомобиль, заблокировал двери и увез ребенка в безлюдное место. Там он избил несовершеннолетнего, после чего отпустил. С заявлением в полицию обратилась бабушка мальчика.

Подозреваемый во время следствия возместил нанесенный моральный вред. Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt