Знакомый лишил пудожанку лодки и бензопилы из мести за ящики для ягод

С участка около дома 47-летней пудожанки пропали вещи стоимостью больше 80 тысяч рублей. В том числе украли надувную лодку с мотором и бензопилу. Оказалось, это сделал знакомый женщины, сообщили в МВД Карелии.

Когда 38-летнего мужчину изобличили, он заявил, что совершил кражу из мести. Ранее он оставил на хранение приятельнице ящики для ягод. По его мнению, она распорядилась ими неправомерно.

Тогда обиженный приятель забрал с участка ее вещи, вывез на автомобиле и спрятал. Сейчас похищенное имущество изъяли, возбуждено уголовное дело. // фото: pixabay.com