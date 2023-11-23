Педофила из Карелии задержали в Лодейном Поле

Полицейские в ночь на 23 ноября задержали в Ленобласти 57-летнего уроженца Карелии. Мужчину подозревают в развращении 14-летней девочки. Преступление было совершено восемь лет назад, передает 47channel.

Педофил насильно совершил сексуальные действия в отношении ребенка в мае 2015 года. Это произошло в деревне Тервеничи, в квартире.

Тогда пострадавшая утаила случившееся, но на днях рассказала обо всем полицейским. Девушке сейчас уже 22 года, на основании ее показаний возбудили уголовное дело.

Фигуранта задержали в Лодейном Поле и поместили в изолятор. Сейчас выясняют, не совершал ли он других подобных преступлений. // фото: freepik.com