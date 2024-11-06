На трассе «Кола» в Карелии произошло еще одно ДТП с погибшим

На трассе «Кола» в Карелии новое ДТП. Днем 6 ноября в Сегежском округе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии. Оба из Карелии.

В полиции к этому моменту известно, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении грузовику Mercedes Benz. Произошло столкновение.

80-летний водитель отечественного автомобиля не выжил. Пассажира легкового авто госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают.

Напоним, вечером 5 ноября в Сегежском округе в столкновении грузовика и микроавтобуса погибли два человека. // фото телеграм-канал «Полиция Карелии»