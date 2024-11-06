Стало известно, кто погиб в ДТП в Сегежском районе

Расследование смертельного ДТП в Сегежском районе взяла под контроль прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Напомним. авария произошла вечером 5 ноября примерно в 19:40 на 669-м километре трассы «Кола». В результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и грузовика MAN водитель и пассажир микроавтобуса скончались на месте. Водителя грузовика доставили в больницу.

Выяснилось, что погибшие - это 74-летний водитель и 67-летняя пассажирка микроавтобуса, оба они - жители Мурманской области Водителю фуры 41 год, он из Волгоградской области, сообщили в МВД Карелии.

Работу правоохранительных органов, ведущих расследование на месте происшествия, координирует прокурор Сегежского района Валерий Зейдак. Прокуратура также следит за выяснением всех обстоятельств ДТП и ликвидацией его последствий. Если будут выявлены нарушения, примут необходимые меры прокурорского реагирования. // фото: прокуратура Карелии, МВД Карелии