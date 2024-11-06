Дом под Костомукшей ночью едва не сгорел – это мог быть поджог

Дом на территории дачного кооператива «Ремонтник» вспыхнул этой ночью. Сообщение поступило на пульт пожарно-спасательной службы Костомукши в 00:27, рассказал близкий к МЧС Карелии источник.

Когда пожарные прибыли, оказалось, что горит не сама дача, а дровяник и баня. Площадь пожара составляла порядка 40 квадратных метров, была реальная угроза распространения огня на дачный дом.

Понимая, что баню и дровяник было уже не спасти, пожарные сделали все, чтобы уберечь от пожара дачный дом. Это у них получилось, обгорела только стена.

По какой причине произошел этот ночной пожар, сейчас устанавливают специалисты, среди рассматриваемых версий не исключают поджог. // фото: pexels.com