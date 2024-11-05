Два человека погибли в страшном ДТП на «Коле» в Карелии

Сегодня вечером в Сегежском округе на 669-м километре трассы «Кола» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

Сигнал о трагедии поступил на пульт дежурного в 19:40. На место выехали четверо спасателей.

Выяснилось, что столкнулись грузовик и частный микроавтобус. В результате ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Водитель большегруза был осмотрен бригадой скорой помощи. // Фото «Петрозаводск говорит»