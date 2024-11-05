Пенсионерка из Карелии отдала все деньги запугавшим ее злодеям

В полицию Сегежи обратилась 73-летняя горожанка. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенников и потеряла все деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонил якобы работник компании, предоставляющей услуги связи. Под предлогом продления договора мужчина выведал у женщины ее паспортные данные. Далее ей стали звонить якобы сотрудники официальных структур. Они напугали пенсионерку тем, что ее средствами могут завладеть злоумышленники. Горожанку убедили снять все накопления и перевести деньги на некий безопасный счет. В итоге 340 тысяч рублей ушли аферистам.

Полиция проводит проверку по заявлению сегежанки. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs