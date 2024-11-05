СК занялся трагическими родами в автобусе Медвежьегорск-Петрозаводск

Следственный комитет организовал проверку после событий, произошедших 5 ноября в рейсовом автобусе, который следовал из Медвежьегорска в Петрозаводск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, в пути у одной из пассажирок начались преждевременные роды. Она родила ребенка, который не подавал признаков жизни.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются свидетели, медики. Запрошена документация о течении беременности женщины. // Фото «Петрозаводск говорит»