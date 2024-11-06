Пьяный водитель из Петербурга пытался откупиться от полиции в Карелии

В Карелии осужден 55-летний житель Санкт-Петербурга. Его обвиняли в попытке дать взятку сотруднику полиции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в сентябре в Медвежьегорске сотрудник Госавтоинспекции остановил автомобиль, за рулем которого оказался пьяный водитель. Во время составления протокола мужчина предложил стражу порядка взятку в размере 100 тысяч рублей. Полицейский отказался, но водитель настойчиво продолжал свои незаконные действия.

В итоге петербуржец попал под суд. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 2 года. За пьяную езду мужчину лишили прав и назначили штраф. // Фото: freepik.com