Мать засунула новорожденного в пакет и кинула в стиральную машинку

Мать в Челябинской области завернула новорожденного малыша в пакет и оставила его в стиральной машине. Теперь 32-летнюю женщину обвиняют в жестоком обращении с сыном, передает Ural Mash.

Она родила ребенка в бане, но вскоре после этого решила избавиться от него таким чудовищным способом. К сожалению, спасти его не удалось.

Против жительницы Челябинской области возбудили уголовное дело обстоятельства трагедии выясняют. // фото: pixabay.com