Молодой мужчина обчищал магазины в двух районах Петрозаводска

В полицию Петрозаводска поступило несколько заявлений о кражах из магазинов Кукковки и Ключевой. С прилавков пропадали продукты, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 19-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражи. Молодой человек во всем признался. Выяснилось, что он работал по одной схеме - прятал продукты под одежду и выносил из магазина. Чаще всего его добычей становились сыр и масло.

В отношении фигуранта возбуждено несколько уголовных дел. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch