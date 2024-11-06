Россиянам назвали распространенную ошибку при мытье полов

При мытье полов с горячей или очень теплой водой жидкость быстро испарится, а бытовая химия останется разводами на полу. О популярной ошибке при уборке сообщает Lenta.ru.

Если напольное покрытие сильно загрязнено, то использовать горячую воду вместе с бытовой химией можно. Однако стоит учесть, что после этого пол нужно помыть прохладной водой, чтобы удалить остатки моющих средств и налет. Такой способ подходит для всех видов уборки: вручную, при помощи швабры, мопа или робота-пылесоса.

Специалисты также отметили пользу желатина в уборке. Если развести чайную ложку порошка в стакане воды, смочить в нем тряпку и провести по зеркалу, то на поверхности больше не будет оседать пар. // Фото: freepik