Лицей № 40 ушел на карантин, а власти Петрозаводска не в курсе

Текст: Елена Малишевская

С 5 ноября все ученики петрозаводского лицея № 40 перешли на дистанционное обучение. Такое постановление выдал Роспотребнадзор Карелии и главный санитарный врач Людмила Котович, учитывая большое количество заболевших в учебном учреждении, в том числе пневмонией. Удивительно, что администрация Петрозаводска узнала об этом от нашей редакции.

«На основании постановления главного санитарного врача Республики Карелия очный образовательный процесс в нашем лицее приостановлен до 9.11 в связи с повышенным уровнем заболеваемости среди учащихся».

Такое объявление опубликовано на официальном сайте лицея № 40. На онлайн-обучение с помощью платформы «Сферум» перешли 5–11 классы. Ученики первых-третьих классов ежедневно получают задания от своих учителей и выполняют их дома. Директор лицея Светлана Савицкая информацию подтвердила и рассказала, что четвертые классы — на смешанном варианте обучения.

«Ученикам четвертых классов труднее полностью перейти на онлайн-формат, у них еще не было такого опыта. Поэтому частично они тоже занимаются на платформе «Сферум», частично — сами осваивают материал»,

— пояснила Светлана Викторовна.

Родители учеников младших классов в легком шоке от такого поворота событий. Сначала неделя каникул, потом сразу — неделя дистанта.

«Не у всех есть неработающие бабушки и дедушки. Нам приходится оставлять девятилетнего ребенка одного дома на целый день. Ну и, конечно, сам справиться с заданиями он не может. Родители после работы часами сидят со своими детьми»,

— сетует папа третьеклассника Андрей Николаевич.

«Это ужас, сколько всего учительница задает. По пять часов мы делаем «домашку». По сути, сейчас работаем педагогами. Пусть бы и ученики младших классов подключались к компьютеру, они все это умеют, и учились онлайн»,

— предлагает мама второклассницы Ольга Евгеньевна.

«В образовательных организациях организован ежедневный мониторинг заболеваемости. В настоящее время решение о переходе на дистанционную форму обучения не принято»,

— прокомментировали в мэрии.

При этом городские власти подчеркивают, что руководителям школ указано на необходимость строго соблюдать требования СанПиН в период сезонного подъема заболеваемости.

«Проводятся следующие мероприятия: «утренние фильтры», разведение потоков, организация дополнительных входов в здание, изменение режима приема пищи и организации перемен, увеличение кратности уборок, проветривание, при подъеме заболеваемости вводится кабинетная система».

В самой большой школе Петрозаводска — 55-й — пока обстановка с сезонной заболеваемостью спокойная. Из 1780 учеников болеют 80, или менее пяти процентов.

«Не у всех заболевших детей — ОРВИ или какое-то вирусное заболевание. Один ребенок, например, ногу сломал... Но мы мониторим ежедневно, держим руку на пульсе»,

— рассказала директор школы № 55 Римма Ермоленко.

Общую статистику по всем школам республики оперативно узнать у Роспотребнадзора нам не удалось. Ведомство «включило» бюрократические препоны: мол, пришлите нам вопросы на официальном бланке, с исходящим номером и подписью, а мы в течение недели, может быть, ответим. Родители учеников хотели бы получить достоверные сведения уже сегодня, знать, к чему им готовиться, но кого это волнует? Согласно информации, опубликованной на сайте Роспотребнадзора, в Карелии за прошлую неделю зарегистрировано 110 случаев заболевания Covid-19 и 5596 случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 10 процентов за счет возрастной группы «15 лет и старше».

Л. Котович

Также сообщается, что в связи с сезонным ростом заболеваемости внебольничной пневмонией управление Роспотребнадзора по республике направило предложение в адрес главы администрации Петрозаводска о разобщении учащихся общеобразовательных учреждений с 5 ноября на 10 дней. То есть на дистант предложено перейти всем школам столицы Карелии.

В процессе подготовки этого материала получили сообщение, что школа №46 Петрозаводска тоже закрылась на карантин. Пока по пятницу включительно. Но в школе не исключают, что дистанционное обучение продлится дольше. // Фото: Елена Малишевская, группа "Лицей № 40" в ВКонтакте, фрипик.