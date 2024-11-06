В России появилось лекарство для лечения редкого заболевания

В России появилось первое отечественное лекарство под названием "Арцерикс" для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита - редкого сердечного заболевания. Разработкой препарата занимается компания "Р-Фарм", которая будет производить лекарство по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции, об этом сообщает РИА Новости.

Идиопатический рецидивирующий перикардит (ИРП) - редкое заболевание, при котором воспаляется сердечная мышца наружной оболочки. Компания "Р-Фарм" занялась разработкой препарата для терапии заболевания при поддержке Минпромторга.

В Минпромторге отметили, что производство лекарства от ИРП позволит достигнуть задач, поставленных стратегией "Фарма-2030" по обеспечению технологического суверенитета и лекарственной безопасности страны. // Фото: piхabay