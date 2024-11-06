Ярмарка вакансий пройдет в Петрозаводске

В Петрозаводске 7 ноября пройдет ярмарка вакансий для людей предпенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Мероприятие состоится с 11 до 13 часов по адресу: улица Кирова, 25. Среди работодателей – Центр социальной работы, ООО «Агроторг», АО «Тандер», ПМУП «Городской транспорт» и другие.

Отмечается, что с начала года в Петрозаводске были трудоустроены более 500 людей в возрасте старше 50 лет. Они работают администраторами, бухгалтерами, водителями, гардеробщицами, горничными, диспетчерами, кладовщиками, кочегарами, охранниками и пекарями. // Фото: freepik.com