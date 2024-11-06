Пострадавшей на мусорной площадке пудожанке заплатят 200 тысяч рублей

Жительница Пудожа выносила мусор и серьезно пострадала, ей потребовалась операция. С администрации района взыскали деньги в ее пользу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент случился в мае текущего года, когда женщина пришла на контейнерную площадку на улице Гагарина. Когда пудожанка выходила, входная металлическая дверь резко захлопнулась, и из-за острого деформированного края ей порезало ногу.

Истица проходила лечение в Пудожской ЦРБ, а позже перенесла операцию в республиканской больнице. Период нетрудоспособности составил более трех месяцев.

Контейнерная площадка находится в ведении администрации Пудожского муниципального района. Однако власти не заключали договоров с организациями на ее обслуживание и не проводили проверку на безопасность для людей.

Суд постановил взыскать с районной администрации компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и еще 1 900 рублей это расходы на лечение. На данный момент решение еще не вступило в силу. // фото: pixabay.com