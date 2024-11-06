Движение через железнодорожный переезд в Кондопоге ограничат

Сегодня, 6 ноября, с 14:30 до 16:00 в пределах Кондопоги изменят схему движения через железнодорожный переезд на улице Советов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Ограничения ввели из-за ремонта железнодорожных путей. Движение автотранспорта будет контролировать сотрудник дистанции пути, пропуская машины в реверсивном порядке.

Машины скорой помощи, пожарной охраны и полиции будут пропускать приоритетно. // фото: pexels.com