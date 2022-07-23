Территория в Песках собрала отдыхающих, но им было на что пожаловаться

В разгар пляжного сезона ровно 20 лет назад власти вспомнили, что в Петрозаводске нет оборудованных пляжей. Мэр города дал указание градостроительному комитету заняться проектированием в Петрозаводске нестоящего пляжа. Ждем до сих пор! И в 2002 году приходилось пользоваться тем, что есть. Июль, жара, Пески – привычная картина. Люди ездили туда отдыхать, и за неимением лучшего радовались и этому. В 2001 году землю в Песках получил в аренду на пять лет предприниматель Игорь Валентинович Сидун и его предприятие ООО «ДВЗ». С тех пор в Песках кое-что изменилось.

Вход на пляж и лежаки были бесплатными. Весной очистили дно для купания (в предыдущем году там был разлито двести тонн мазута, было громкое разбирательство). Приобрели спасательный катер. Конечно, это ООО «ДВЗ» не были чистыми альтруистами, у них были собственные интересы. Там продавали шашлыки, начали строить летнее кафе. А вот что так и осталось низменным – так это кучи мусора. «Грязновато, - морщились отдыхающие. – Народ не созрел к тому, что надо мусор с собой уносить».

На пляже работал уборщик Анатолий, который был всем доволен: работа на воздухе, общение с людьми, достойное вознаграждение – 7 тысяч рублей (больше средней по городу). Он считал, что грязь на пляже – не его вина. «Сами люди не хотят, чтобы пляж был чистый. Все зависит от людей, которые сюда приходят».

Но деваться людям было некуда, выбор пляжей был невелик, поэтому ехали в Пески. Точнее – пляжей не было вовсе. Удивительно, что из сезона в сезон в городе не могли решить эту назревшую проблему летнего отдыха горожан. Довольны ли вы им сегодня? Пишите в комментариях!

С 1 июля начал действовать новый Уголовный процессуальный кодекс. Сотрудники внутренних дел поведали, с какими трудностями столкнулись за первые дни работы с новым документом. Мы уже рассказывали, что вступление в силу изменившегося свода законов принесло свои плоды. Задержанных стало меньше, уголовные дела возбуждали реже. По мнению сотрудников МВД, новый УПК значительно расширил права обвиняемых. Теперь они имели право на защитников не с момента задержания, как было ранее, а с начала проведения розыскных действий. С 1 июля стало невозможно возбуждать уголовное дело без санкции прокурора. Может быть, на городских следственных отделах это не сказалось, а вот районным прибавило хлопот.

«Вы знаете прекрасно, что уровень материально-технического обеспечения органов милиции оставляет желать лучшего. Мы обязаны получать согласие у прокурора. А в отдаленных районах до прокурора двести километров. И добираться с них, чтобы получить согласие, в условиях нехватки бензина, машин – очень сложно», - сказал Сергей Лукин, начальник отдела дознания Милиции общественной безопасности.

Новый УПК серьезно изменил отношение участников судебного процесса. Если раньше судья, видя промахи следствия, мог возвратить дело на доработку, теперь он этого права лишен. Отныне все ошибки следствия трактовались в пользу обвиняемых. Вероятность вынесения оправдательных приговоров увеличилась в несколько раз. Кроме того, теперь работники органов дознания обязаны были сами выступать в суде на стороне обвинения. А если дело развалится и суд подследственного оправдает, следователям грозило наказание вплоть до уголовного.

«У нас не готовы штатные дознаватели поддерживать обвинение в суде. Раньше мы такой работой не занимались. Здесь необходима специальная профессиональная подготовка!» - говорил Лукин. Его коллеги признавали, что с новым УПК им стало трудно защитить права пострадавших. Например, в пять раз выросла сумма, определяющая мелкое хищение. Если раньше человек мог украсть рублей 440 и не сесть в тюрьму, то теперь «стало можно» умыкнуть 2250 рублей и обойтись административных взысканием (небольшая зарплата за месяц – прим.ред.). Милиционеры не хотели никого пугать и говорить о скором разгуле преступности, но именно такие формулировки прозвучали на встрече с журналистами.

Таким было 23 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.