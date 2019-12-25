Парфенчиков: «Столица Карелии действительно стала наряднее»

Глава Карелии рассказал о средствах, затраченных на украшение Петрозаводска в этом году. Об этом Артур Парфенчиков написал на своей странице во «ВКонтакте».

«В этом году администрация Петрозаводска при поддержке республики серьезно подошла к новогоднему украшению города. Столица Карелии действительно стала наряднее»,

- отметил руководитель республики.

По его словам, около 27 миллионов рублей было затрачено на приобретение, установку и подключение конструкций, а также на ремонт игрового городка. Из этих денег 2 млн – средства городского бюджета и 25 млн – средства республики, которые Петрозаводск получил в рамках подготовки к юбилею Карелии.

Глава также ответил некоторым комментаторам:



«Мы живем сегодня и сейчас. И у наших детей детство проходит сегодня и сейчас. И в жизни должно быть место празднику, иначе зачем она, жизнь, в принципе нужна, если не жить простыми человеческими радостями?»

- написал он, добавив, сколько денег будет выделено районам в 2020 году.

В администрации карельской столицы рассказали, что традиционный новогодний декор дополнили 700 новых консолей.

Среди них - сияющие рождественские шары, звезды, снежинки, кометы, световые панно и растяжки, гирлянды и прожекторы создают праздничную атмосферу на улицах карельской столицы.

В центре Петрозаводска появились атмосферные декоративные конструкции, две из них включают элементы дополненной реальности: достаточно скачать мобильное приложение, чтобы увидеть у фотозон забавную новогоднюю анимацию.

На площадях Кирова и Гагарина световые композиции составляют числа «2020», на Онежской набережной, проспекте Карла Маркса и Санкт-Петербуржской аллее можно полюбоваться оленями, на проспекте Ленина и в Каменистом сквере - разноцветными елочными игрушками, на Березовой аллее искрится светодинамический фонтан.

Новогодние арки, световые кубы и шары, елки разных конфигураций, кристаллы-ледники, звездные врата, снеговики – новые арт-объекты появились на улицах Петрозаводска.

Фото со страницы главы РК и пресс-центра администрации города