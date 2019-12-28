28 декабря 2019, 12:32
Общество

Руководители Карелии и Петрозаводска поздравляют с Новым годом

Элиссан Шандалович, Юрина Мирошник и Геннадий Боднарчук желают жителям республики и карельской столицы благополучия в 2020 году

Председатель Законодательного собрания  Элиссан Шандалович, глава администрации Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник и председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук записали поздравления с наступающим Новым годом.

С праздников вас, дорогие жители Карелии и города Петрозаводска!

 

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Метки: 
поздравление
председатель Заксобрания
элиссан шандалович
мэр Петрозаводска
Ирина Мирошник
председатель Петросовета
Геннадий Боднарчук
новый год