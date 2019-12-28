Найденная на улице Петрозаводска девочка встретит Новый год с мамой

Девочка, найденная 18 декабря на перекрестке улицы Мелентьевой и Октябрьского проспекта в столице Карелии, все-таки проведет праздники со своей семьей.

Напомним, ребенка нашли прохожие, несовершеннолетнюю доставили в полицию. Ребенка сразу не отдали родителям, а доставили в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда». По сообщению СМИ, мама девочки просила оставить ребенка в учреждении до 15 января.

Однако 28 декабря семейный вопрос разрешился. Девочку вернули мае и папе, чтобы она могла встретить Новый год с родными. В семье, кроме девочки, есть еще старший ребенок. Об этом нашей редакции рассказал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. Специалисты встречались с мамой, в том числе по месту жительства. Семью взяли на сопровождение. К ним будут выезжать социальные специалисты.