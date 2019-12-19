Девочку, найденную на улице в Петрозаводске, не вернули матери

Доставленную 19 декабря в полицию маленькую девочку пока не вернут родителям, сообщает «Республика». Судьбу девочки решит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: ребенок может вернуться в семью, а может быть направлен в центр помощи детям.

Пока в отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35. КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Напомним, маленькая девочка была найдена горожанами в среду вечером на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Мелентьевой и доставлена в полицию. Полиция объявила розыск родителей. Нашлись люди, которые узнали девочку по фотографии и сообщили адрес ее проживания. Сотрудники правоохранительных органов опросили мать девочки.