Найденная на улице девочка может встретить Новый год в приемной семье

Девочка, найденная на улице 18 декабря в Петрозаводске, пока останется в центре помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Об этом корреспонденту портала «Петрозаводск говорит» рассказал уполномоченный по защите прав детей Геннадий Сараев.

По словам Сараева, такое стечение обстоятельств связано с тем, что маме ребенка требуется помощь специалистов. Ребенок останется в центре «Надежда» еще некоторое время. На этот период девочке постараются подыскать приемную семью.

Ранее уполномоченный рассказал, что главное сейчас попытаться оказать помощь матери.

«Взять семью на сопровождение, найти ресурсы: близких родственников, поработать с матерью»,

- отметил Геннадий Сараев, добавив, что не хотел бы допустить изъятия ребенка из семьи.

Как стало известно корреспонденту издания «Аргументы и факты», присутствовавшему на заседании комиссии под делам несовершеннолетних, мать отказалась забирать ребенка домой до 15 января. Женщина написала заявление о том, чтобы дочь осталась в центре помощи детям.

Напомним, маленькая девочка была найдена горожанами вечером в прошлую среду на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Мелентьевой и доставлена в полицию. Полиция объявила розыск родителей. Нашлись люди, которые узнали девочку по фотографии и сообщили адрес ее проживания. В отношении мамы девочки составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.