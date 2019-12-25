Семь площадок для массовых катаний подготовят в Петрозаводске

В Петрозаводске этой зимой традиционно подготовят ледовые площадки для массовых катаний.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, в 2020 году при наступлении устойчивых отрицательных температур планируется заливка катков по следующим адресам: пл. Кирова, 2 (стадион «Юность»), ул. Анохина, 37А (МОУ «Средняя школа № 10 им. А.С. Пушкина»), ул. Пархоменко, 48 (МОУ «Средняя школа № 11»), ул. Ключевая, 20 (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»), пр. Комсомольский, 21А, (МОУ «Школа № 34»), ул. Локомотивная, 49 (МОУ «Средняя школа № 35»), ул. Попова, 8 (МОУ «Средняя школа № 43»).

Напомним также, что каток на площади Кирова с искусственным льдом уже работает. На нем могут одновременно кататься более ста человек. Планируется, что горожане смогут пользоваться этим катком до весны.