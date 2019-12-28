Экипаж подводной лодки «Карелия» признан лучшим на Северном флоте

Ракетоносцы Северного флота выполнили учебно-боевые задачи в Баренцевом море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Атомные ракетные подводные лодки стратегического назначения проекта 667БДРМ "Тула" и "Карелия" выполнили плановые задачи курса боевой подготовки в Баренцевом море.

"Подводники отработали плавание в надводном положении и на различных глубинах, а также маневрирование. Провели корабельные учения по экстренному погружению, приготовлению к торпедной атаке и борьбе за живучесть", - отмечается в сообщении.

По итогам 2019 учебного года экипаж подводной лодки "Карелия", выполнивший стрельбу баллистической ракетой "Синева" из акватории Баренцева моря по боевому полю Кура на Камчатке, был признан лучшим на Северном флоте.

Подводные крейсеры проекта 667БДРМ несут по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Синева" каждый.