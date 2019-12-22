22 декабря 2019, 17:55 Общество Кому повезет в любви в 2020 году: прогноз Таро для всех знаков Зодиака Високосный год обещает кому-то стабильность в отношениях, а кому-то большие сюрпризы в личной жизни Ранее в этом сюжете: Петрозаводчан после боя курантов зовут на Диско-Елку на площади Кирова Общество 447 Комментарии подробнее... Кубинец станцует на открытии Рождественской ярмарки в Петрозаводске Культура 572 Комментарии подробнее... Названы подарки, которые нельзя дарить на новый 2020 год Общество 4,765 Комментарии подробнее... В Петрозаводске начался монтаж уличных новогодних украшений Общество 813 Комментарии подробнее... Невролог посоветовал россиянам остерегаться новогодних гирлянд Общество 339 Комментарии подробнее... Карелия вошла в топ-5 регионов России по росту стоимости оливье Общество 684 Комментарии подробнее... Обсудить просмотр 160205 Метки: карты Таротаропрогнозлюбовьастрология2020 годзнаки зодиака View the discussion thread.