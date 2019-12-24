24 декабря 2019, 15:56
Общество

Мороженое и глинтвейн будут продавать на площади Кирова

Рождественская ярмарка откроется в Петрозаводске в эту субботу

28 декабря в 12 часов на площади Кирова в карельской столице откроется Рождественская ярмарка.

На площади установили 20 деревянных домиков. В них гости смогут приобрести мороженое, сыры, молочную продукцию, мед, кондитерские и хлебобулочные изделия, иван-чай, варенья, цукаты, травы, сахарную вату, майонез, воду, глинтвейн, рыбную продукцию, ягоды, соления, консервы и другое. Также будут представлены тканые половики, дорожки, салфетки, игрушки, новогодняя продукция и сувениры, рассказали в мэрии Петрозаводска.

В субботу также в рамках концертно-развлекательной программы «Фабрика чудес» на сцену выйдут цирковые артисты, вокальные группы и сольные исполнители, кубинец Пабло с зажигательной зумбой и другие творческие коллективы. Церемония закрытия ярмарки состоится 7 января.

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Метки: 
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рождественская ярмарка
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глинтвейн
торговые домики
площадь Кирова
кубинец Пабло