Мороженое и глинтвейн будут продавать на площади Кирова

28 декабря в 12 часов на площади Кирова в карельской столице откроется Рождественская ярмарка.

На площади установили 20 деревянных домиков. В них гости смогут приобрести мороженое, сыры, молочную продукцию, мед, кондитерские и хлебобулочные изделия, иван-чай, варенья, цукаты, травы, сахарную вату, майонез, воду, глинтвейн, рыбную продукцию, ягоды, соления, консервы и другое. Также будут представлены тканые половики, дорожки, салфетки, игрушки, новогодняя продукция и сувениры, рассказали в мэрии Петрозаводска.

В субботу также в рамках концертно-развлекательной программы «Фабрика чудес» на сцену выйдут цирковые артисты, вокальные группы и сольные исполнители, кубинец Пабло с зажигательной зумбой и другие творческие коллективы. Церемония закрытия ярмарки состоится 7 января.