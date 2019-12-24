Ремонт павильона над «Бесовыми следками» идет по графику

Заместитель секретаря совета безопасности Рашид Нургалиев проверил ход капитального ремонта павильона над петроглифами «Бесовы Следки» в Беломорске. По сообщению правительства республики, к объекту подключено электроснабжение по постоянной схеме, работы выполняются в соответствии с планом.

Представители подрядчика и субподрядчика рассказали, что в павильоне завершено бетонирование полов, установлены витражи – большие окна, завезены материалы для отделки фасадной части.

Нургалиев отметил, что необходимо подготовить уточненный детальный график выполнения дальнейших работ.

Работы по капремонту защитного павильона ведутся при координации рабочей группы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

Фото: пресс-служба праивтельства РК