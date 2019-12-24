Диетолог предостерегла аллергиков и любителей соленого

В преддверии новогоднего пиршества не стоит забывать о рекомендуемых ограничениях в еде и избегать экспериментов. Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова напомнила жителям столицы и регионов о том, какие пищевые излишества могут нанести организму непоправимый вред, рассказал корреспондент РИА «Новости».

«Старайтесь приготовить блюда самостоятельно и добавлять туда как можно меньше соли - она опасна для людей, имеющих проблемы с артериальным давлением»,

- сообщила врач на конференции «Безопасный Новый год».

Кроме того, врач отметила необходимость придерживаться более-менее привычного рациона, особенно аллергикам.

«Если вы знаете о своей склонности к аллергии, не экспериментируйте в новогоднюю ночь»,

- сказала Стародубова.

Кроме того, главный диетолог напомнила о профилактике отравлений в новогодние праздники.

«Мы закупаем избыточное количество продуктов, стараемся приготовить их заранее и съесть все до последней ложки. Нужно спланировать меню, приготовить ровно столько, сколько будет съедено»,

- сказала эксперт.