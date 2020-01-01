Праздник продолжается: программа мероприятий на площади Кирова

Жители Карелии встретили Новый год. Прогремел праздничный салют. Взрослые и дети уже развернули подарки под елкой. Однако праздник еще продолжается. До 7 января жителей и гостей Петрозаводска ждут разнообразные мастер-классы на площади Кирова. С 10 до 22 там работает каток и фотозоны. Также на площади работает ярмарка. Какие товары на ней можно найти - здесь.

Анимационные программы и мастер-классы для детей будут проводиться ежедневно с 12:00 до 14:00, но 1 января – с 14:00 до 16:00, а 7 января – с 15:00 до 18:00, рассказали в мэрии Петрозаводска.

Программа:

1 января – 14:00-16:00 – «Увлекательное путешествие в страну троллей» (аниматоры-ведущие: тролли Розочка и Цветан).

Мастер-классы: «Чудесный витраж» (роспись на прозрачном пластике), «Новогодний пряник» (роспись пряников, вручается в индивидуальной упаковке).

2 января – «Отважная команда. Щенячий патруль» (аниматоры-ведущие: щенята Скай и Гонщик).

Мастер-классы: «Музыкальный пингвин» (изготовление оригинальной открытки), «Пряничных дел мастер» (роспись пряников, вручается в индивидуальной упаковке).

3 января – «Усатый Новый год» (аниматоры-ведущие: котики Карамелька и Коржик).

Мастер-классы: «Рогатый новый год» (изготовление оригинального сувенира в виде оленя), «Новогодний пряник» (роспись пряников, вручается в индивидуальной упаковке).

4 января – «Как Зайка и Кошечка Новый год делили» (аниматоры-ведущие: Зайка и Кошечка).

Мастер-классы: «Морозное оконце» (роспись на прозрачном пластике), «Пряничных дел мастер» (роспись пряников, вручается в индивидуальной упаковке).

5 января – «Кто к кому приглашает детвору?» (аниматоры-ведущие: щенок Скай и котенок Карамелька).

Мастер-классы: «Зимняя маска» (изготовление эксклюзивной маски на палочке), «Новогодний пряник» (роспись пряников, вручается в индивидуальной упаковке).

6 января – «В гостях у Снеговика» (аниматоры-ведущие: Снеговик и Зайка).

Мастер-классы: «Волшебный сувенир» (изготовление оригинального подарка на Рождество), «Пряничных дел мастер» (роспись пряников, вручается в индивидуальной упаковке).

7 января – 15:00-18:00 – церемония закрытия Рождественской ярмарки.

Мастер-классы: «Рождественский ангел» (изготовление текстильной куклы), «Свет рождества…» (роспись витражного окошка), «Рождественский пряник» (роспись пряников, вручается в индивидуальной упаковке).