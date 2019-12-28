Каток на площади Кирова сможет работать до середины весны

28 декабря в центре Петрозаводска открылся первый мобильный каток в Карелии. Он был приобретен региональными властями за 18 миллионов рублей. Как сказали на торжественном открытии, здесь одновременно могут кататься до ста человек.

Директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков – в ведение его учреждения передан объект – сообщил, что каток может работать при температуре до +5 градусов; «обычный» лед в таких условиях, разумеется, растает, но этот – охлаждается искусственно.

– Понятно, что мы живем на севере, и когда возникла идея, были споры – зачем нам нужен искусственный каток. Но погода показала свои капризы, и мы на сегодняшний день – единственный открытый лед в Петрозаводске. И мы не зависим от перемены погоды. Раньше на площади, кроме горок, ничего не было, а сейчас здесь можно и покататься.

– Надеемся, что будут морозы, – сказал Тимур Зорняков. Он поблагодарил руководство Музыкального театра, которое позволило подключить аппаратуру к своим электросетям – это снизит затраты на обслуживание. В целом, по словам Зорнякова, на содержание объекта будет уходить 300-400 тысяч рублей в месяц: это охлаждение и работа снегозаливочной машины, которая будет выезжать на каток каждую ночь. Расходы надеются частично отбить за счет платного пункта проката коньков – он открыт тут же, на площади Кирова.