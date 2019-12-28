Соревнования на «Приз Владимира Драчева» пройдут на «Кургане»

В Петрозаводске пройдут соревнования по биатлону «Приз Владимира Драчева» и Первенство Республики Карелия по биатлону среди юниоров,, сообщает пресс-служба министерства спорта РК.

«С 5 по 9 января на территории Республиканского спортивного комплекса «Курган» в Петрозаводске в пятый раз пройдут региональные соревнования по биатлону на призы заслуженного мастера спорта России, четырехкратного чемпиона мира, призера Олимпийских игр в эстафете Владимира Драчева»,

– говорится в сообщении.

Планируется, что участие в соревнованиях примут около 100 спортсменов. Заявки поступили от биатлонистов из Архангельской, Псковской, Ленинградской, Мурманской областей и Санкт-Петербурга. Команду Карелии будут представлять спортсмены из Петрозаводска и Костомукши.

В программу соревнований включены следующие дисциплины.

6 января с 10.00 пройдет официальная тренировка для спортсменов всех возрастных групп. С 14.00 начнутся соревнования для юношей и девушек 2005-2006 г.р., они преодолеют спринтерскую дистанцию 3,6 и 4,5 км.

7 января пройдут гонки на дистанцияхх 5, 6, 7,5, 10 и 12,5 км с огневыми рубежами для всех возрастных групп. В 12.00 – торжественное открытие соревнований.

8 января –состоится «спринт». Спортсмены будут преодолевать дистанции 3,6, 4,5, 6, 7,5, 10 км с двумя огневыми рубежами. В 16.00 – подведение итогов и награждение победителей и призеров соревнований.

По итогам двух соревновательных дней определят абсолютных победителей и призеров, которые будут награждены грамотами, медалями, кубками, а также специальными призами от Владимира Драчева.

Организаторы приглашают к участию всех любителей биатлона.