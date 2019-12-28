Активных петрозаводчан пригласили на лыжный фестиваль

Традиционный лыжный фестиваль стартует уже в январе. Торжественное открытие «Зимних фонтанов» состоит 3 января на лыжной трассе «Фонтаны». Петрозаводчанам предложили присоединиться к серии мероприятий и провести зиму активно.

По словам сотрудников пресс-службы мэрии, участников ждут командные игры и езда на «ватрушках». Гости праздника смогут продемонстрировать свои таланты - спеть, рассказать стихи и станцевать. В качестве ведущего выступит Дед Мороз.

Ежегодное событие – одно из самых массовых физкультурных мероприятий в Петрозаводске. Фактически фестиваль стартовал ещё в декабре. Уже более тысячи горожан делают регулярные отметки в карточках участников. Всего же в сезоне запланировано 37 фестивальных дней.

Для попадания в число лауреатов необходимо будет выйти на лыжню 15 раз, чтобы стать победителем – не менее 25. Принять участие могут все желающие. Для этого необходимо совершать прогулки на трассе «Фонтаны» с прохождением контрольного пункта в дни его работы, то есть в дни фестиваля. При регистрации участнику предоставляется карточка или заново регистрируется уже имеющаяся. Она необходима для того, чтобы фиксировать выходы на лыжню. Для этого карточку достаточно приложить к электронной станции.

В рамках благоустройства трасса в этом году была оборудована опорами освещения. По выходным дням лампочки зажигаются в 15.30, поэтому, несмотря на ранние сумерки, любители лыжного бега могут с комфортом заниматься до вечера.

Традиционно в рамках фестиваля планируется ещё несколько крупных мероприятий и стартов. Среди них - День снега, Масленица и лыжные гонки.