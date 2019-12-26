Карельские спортсмены стали призерами Первенства России по туризму

Подведены итоги Первенства России по спортивному туризму по итогам 2019 года в группе дисциплин «маршрут», сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Лыжный маршрут второй категории сложности по Карелии и Ленинградской области, который прошли спортсмены Республиканской школы олимпийского резерва весной 2019 года под руководством тренера Людмилы Елесовой, вошел в число призеров, заняв второе место.

Среди участников похода были опытные взрослые спортсмены, а также спортсмены в возрасте 14-15 лет. Для них это было серьезное испытание, так как лыжные походы относятся к наиболее сложным маршрутам.

Минспорта поздравило всех, кто принял участие в этом походе, с победой: Ивана Красного, Сергея Васильева, Владислава Грашина, Виктора Иванова, Андрея Кравченко, Варвару Курицыну, Дениса Павлова, Веронику Семенову и Акима Товстого.