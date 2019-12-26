Новогодний клип на песню группы «Milmars» записали в Карелии

По доброй новогодней традиции рекламное агентство «Промо» подготовило праздничный клип. На этот раз сотрудники агентства обратились к творчеству группы Milmars.

Традиция Новогодних клипов телеканала «Ника плюс» и рекламного агентства «Промо» насчитывает уже более 15 лет. За эти годы в музыкальных клипах сотрудники представали в самых разных образах из популярных художественных и мультипликационных фильмов, таких как: «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Каникулы в Простоквашино».

В музыкальном сопровождении клипов использовались мелодии авторов и исполнителей: П.И.Чайковского, Александры Пахмутовой, группы “ABBA”, Фрэнка Синатры, Людмилы Гурченко, Верки Сердючки и многих других. Съемочными площадками становились: Ледовый Дворец в Кондопоге, резиденция карельского Деда Мороза Талви Укко в Чалне, спортивный комплекс «Курган», Петрозаводский выставочный зал и даже «Домик Урхо» в Шуйской Чупе, подаренный Карелии президентом Финляндии Урхо Кекконеном.

В этом году клип был снят в студийном павильоне рекламного агентства «Промо» на улице Лыжная, 6.

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