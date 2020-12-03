«Старый город». Петрозаводск Вячеслава Лядинского

Вспоминаем о замечательном петрозаводском архитекторе Вячеславе Лядинском, которому удалось внести весомый вклад в формирование архитектурного облика нашего города. Сегодня мы расскажем о трех зданиях, которые были спроектированы еще до революции и сохранились до наших дней, несмотря на все кризисные этапы российской истории.

Выпуск подготовлен при поддержке клиники «Кивач» — центра международного медицинского туризма в Карелии. До встречи в «Старом городе».