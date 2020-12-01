Маленьким жителям Карелии подсказали, как написать письмо Деду Морозу
18 ноября отметил день рождения главный зимний волшебник – Дед Мороз. «Петрозаводск говорит» тоже писал об этом.
В честь праздника по всему миру начинает работать новогодняя почта. «АиФ Томск» рассказывает, как и куда отправить письмо Деду Морозу.
Как написать письмо Деду Морозу
В письме Деду Морозу обязательно нужно сначала вежливо поздороваться, поздравить дедушку с наступающим, немного рассказать о себе и своих мечтах. Обязательно поинтересуйтесь здоровьем сказочного героя. Опишите несколько своих хороших поступков за год. В конверт также можно положить рисунки или стихи. В конце обращения не запрещается просить подарки и загадывать желания.
На конверте и в самом письме обязательно укажите свой полный почтовый адрес с индексом, если хотите получить ответ.
Главному Деду Морозу страны из Великого Устюга письмо можно отправить в онлайн и офлайн вариантах:
1. Виртуальное послание можно оставить на официальном сайте Деда Мороза.
2. Бумажное письмо можно отправить сюда: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Октябрьский пер., д. 1А, Почта Деда Мороза. Дедушке Морозу.
Альтернативные варианты
Если же письмо пишет ваш маленький ребенок, то можно предложить написать ему письмо вместе с родителями и положить конверт в... морозильник. Ребенку можно сказать, что письмо заберут гномики и передадут его Деду Морозу. Радости вашего чада не будет предела!
В интернете также есть много сервисов, где можно заказать индивидуальные письменные и видеопоздравления от Деда Мороза (они обычно платные).
Фото Виктора Петрова