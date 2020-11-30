Сегодня Театру кукол Карелии вручили Премию Правительства России

Театр кукол Карелии удостоен Премии Правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики – спектакль «О рыбаке и рыбке» (режиссер Яна Тумина), сообщается на сайте правительства республики.

«Петрозаводск говорит» писал об этом ранее.



На торжественном вечере также подвели итоги и объявили победителей III Международного Большого Детского фестиваля. В рамках фестиваля в режиме онлайн были показаны лучшие драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества.

Видео с церемонии можно увидеть здесь

Фото с сайта Театра кукол Карелии