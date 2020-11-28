Концерт Агутина и Варум в Кондопоге вновь перенесен

Из-за коронавирусных ограничений организаторы концерта Леонида Агутина и Анжелики Варум в Кондопоге вновь вынуждены перенести дату проведения мероприятия. Об этом они сообщают на своей странице в соцсетях.

Приводим их пост дословно:

«Уважаемые зрители! В это воскресенье мы должны были встретиться с Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум на концерте в Кондопоге. Артисты ждали этой встречи несколько месяцев: когда в марте были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, выступление перенесли сначала на сентябрь, а затем на ноябрь. Мы трижды согласовывали с Леонидом и Анжеликой новую дату, выстраивали логистику, останавливали и запускали заново рекламную компанию, покупали и снова сдавали билеты музыкантам, иными словами, делали все, чтобы провести этот концерт и выполнить свои обязательства перед вами, зрителями.

На днях было опубликованы новое распоряжение об ограничениях Главы РК А. Парфенчикова и требования Роспотребнадзора: социальное дистанцирование 1,5 метра, наличие масок, максимальная наполняемость зала не более 25% от фактической. Иными словами, из 2000 человек, которые купили билеты, оказаться в зале во время концерта теоретически смогут только 500. В свете этих ограничений и требований очевидно, что провести большой, масштабный концерт – такой, как концерт Агутина и Варум, – в Карелии сегодня невозможно. Более того, согласно вчерашнему распоряжению губернатора, любые концерты запрещены как минимум до 15 января. И мы с сожалением анонсируем очередной перенос.

Мы не знаем, будут ли полностью сняты ограничения в ближайшие месяцы: зимой, весной или летом. Поэтому вынуждены перенести мероприятие на осень следующего года – 17 октября 2021. Эта дата выбрана совместно с артистами. Понимаем, что вы устали от бесконечных переносов; поверьте, мы устали от этого не меньше вашего. Надеемся, что время, когда мы с вами сможем вернуться к полноценной и во всех смыслах «здоровой» жизни, близко», – говорится в сообщении.