Стала известна личность погибшей под колесами УАЗа женщины

Портал Karelia.news выяснил информацию о водителе УАЗа «Патриот», подозреваемом в смертельном ДТП на проспекте Невского в Петрозаводске, и погибшей под колесами женщине.

По сообщению наших коллег, 48-летняя погибшая трудилась в Президентском кадетском училище. У нее остались муж и взрослый сын. За рулем внедорожника находился 37-летний петрозаводчанин. Мужчина, предположительно, находится в наркологическом диспансере.

Журналисты выяснили, что после задержания мужчина говорил про шумы в голове, которые, якобы, привели к случившемуся. Известно, что перед трагедией мужчина пил десять дней. Также сообщается, что в 2005 году мужчина уже был лишен водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Знакомые предполагаемого водителя-нарушителя отзываются о нем положительно: работяга, рыбак, семьянин. У него жена и трое сыновей. Он работает установщиком окон, раньше трудился в компании, потом ушел «на вольные хлеба». По словам знакомого, у него «золотые руки». Также он добавил, что мужчина выпивал.

«Но чтобы запойный – не слышал про такое. За 15 лет знакомства, а я с ним на рыбалку много ездил, не припомню его запои. Я в шоке от случившегося»,

- цитирует портал его товарища.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, трагическая авария с участием пешехода и внедорожника «УАЗ Патриот» произошла накануне в 12:09 на проспекте Александра Невского. Автомобиль двигался в сторону Комсомольского проспекта. У дома №73 водитель УАЗа сбил пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась. Водитель скрылся, а затем бросил автомобиль в начале Лососинского шоссе и пытался скрыться. Мужчина, раздеваясь на ходу, бежал в сторону Республиканской больницы, не обращая на машины внимания. На момент задержания его проверили на состояние опьянения, результат – отрицательный. Кроме того смертельное ДТП стало не единственным дорожным происшествием, которое совершил водитель. Около 12 часов дня была совершена авария на улице Правды. В столкновении пострадал автомобиль ВАЗ. Водитель УАЗа уехал с места ДТП.