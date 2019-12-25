Водитель, насмерть сбивший женщину, отправлен на медэкспертизу

Подозреваемый в смертельной аварии на проспекте Александра Невского отправлен на медосвидетельствование. Алкоголь в выдыхаемом водителем воздухе не найден, но его поведение вызвало подозрение. Об этом нашему порталу сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

«На месте было проведено медицинское освидетельствование, которое не подтвердило наличие алкогольного опьянения. Однако, поскольку мужчина вел себя неадекватно, что выразилось в агрессивной манере вождения и том, что он срывал с себя одежду, его направили на дополнительную экспертизу в лечебное учреждение. Мужчина при задержании не сопротивлялся»

- говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД также рассказали, что смертельное ДТП стало не единственным автодорожным происшествием, которое в этот день совершил водитель «УАЗа Патриот». Около 12 часов дня была совершена авария по адресу улица Правды, 29. В столкновении пострадал автомобиль ВАЗ. Водитель «УАЗа» с места ДТП скрылся. Позднее в ГИБДД поступило сообщение о механических повреждениях от хозяина пострадавшего автомобиля. Видео произошедшего попало в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо.Ру».

В отношении водителя внедорожника возбудят административное дело по статье 12.27 за оставление места ДТП на улице Правды. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП на проспекте Невского. В пункте 4 статьи 264 УК РФ говорится о том, что водитель, совершивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения или оставивший место аварии, где погиб один человек, «наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет».

Напомним, трагическая авария с участием пешехода и внедорожника «УАЗ Патриот» произошла сегодня в 12:09 на проспекте Александра Невского. Автомобиль двигался в сторону Комсомольского проспекта. У дома №73 водитель УАЗа сбил пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм 48-летняя женщина скончалась.

Водитель скрылся с места аварии, а затем и вовсе бросил автомобиль в начале Лососинского шоссе и пытался скрыться бегством. Мужчина, раздеваясь на ходу, бежал в сторону Республиканской больницы, не обращая на машины внимания.

Вскоре подозреваемого в ДТП со смертельным исходом задержали. Им оказался петрозаводчанин, 1982 года рождения.