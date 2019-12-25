В МВД напомнили, какие подарки нельзя дарить на Новый год госслужащим

Полиция Карелии напомнила о том, какие подарки запрещено получить должностным лицам, в том числе сотрудникам МВД, при исполнении.

К ним относятся: подарки, ссуды, денежное и иное вознаграждение, оплата развлечений, отдыха и транспортных расходов.

Исключение составляют подлежащие сдаче подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и прочими официальными мероприятиями.

В других случаях подарок является нарушением и создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых решений. Тот, кто получил подарок, несет ответственность вплоть до увольнения, связанного с утратой доверия.

Когда подарок расценивается как взятка, то наступает уголовная ответственность.

«Так что же делать, если есть за что благодарить должностное лицо, но оно не может принять вознаграждение? Лучший способ выразить свою благодарность - сказать: «Спасибо!»

- прокомментировали в МВД по Карелии.

Также можно направить благодарственное письмо. После чего начальник будет принимать решение о характере поощрения.