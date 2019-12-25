Петрозаводчан выселят в общежитие из-за долгов по коммуналке

Петрозаводчане, проживающие в одной из квартир микрорайона Ключевая, оказались на скамье подсудимых из-за долгов за коммунальные услуги и социальный наем. Горожане задолжали коммунальщикам и администрации более полумиллиона рублей. Сначала должникам отключили электричество, а затем и вовсе обязали съехать в общежитие.

«Ответчиками выступили граждане, проживающие в муниципальной благоустроенной двухкомнатной квартире на улице Нойбранденбургская. Согласно сведениям, предоставленным ресурсоснабжающими организациями, более шести месяцев горожане без уважительных причин не вносили плату за жилое помещение и коммунальные услуги. На момент обращения в суд, сумма образовавшейся задолженности составляла 513 000 рублей. В квартире был введен режим полного ограничения режима потребления электрической энергии»,

- сообщили в пресс-службе мэрии.

Оба ответчика официально не работают, на учете в органах занятости не состоят. Мер по снижению образовавшейся суммы задолженности не предпринимают. Уважительных причин невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги ответчиками представлено не было.

19 декабря 2019 года решением Петрозаводского городского суда исковые требования МКУ «Служба заказчика» о выселении удовлетворены. Решение суда в силу не вступило. Ответчику будет предоставлена комната в общежитии на улице Щорса. А в высвободившуюся квартиру на Ключевой переселятся нуждающиеся.

Напомним, в МКУ «Служба заказчика» создана горячая линия, по которой можно задать имеющиеся вопросы о начислении платы за социальный наем и погашении имеющейся задолженности. Специалисты ответят по номеру телефона: 33-20-36.

Перечень лиц, имеющих задолженность по оплате за социальный наём муниципальных жилых помещений, опубликован на сайте мэрии.