Более 20 ветеранов боевых действий хотят обеспечить жильем в Карелии

В 2020 году в Карелии планируется обеспечить жильем 23 ветерана боевых действий и 13 граждан из числа инвалидов. Об этом сообщили в правительстве республики.

«На 2020 год Карелии предусмотрены субвенции из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий по обеспечению жильем вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий - в размере 18,9 млн рублей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - в размере 10,9 млн рублей»,

- говорится в сообщении правительства.

Размер единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья составляет 795 744 рубля. Также определен список граждан, которым до конца года Минсоцзащиты республики направит уведомления о праве на обеспечение жильем.