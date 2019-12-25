Минтранс Карелии озвучил номера для жалоб на заснеженные дороги

Работы по содержанию дорог во время новогодних праздников будут выполняться в обычном режиме, заявили в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Сообщать о ненадлежащем обслуживании участков республиканских и федеральных трасс можно по круглосуточным телефонам диспетчерских служб.

За содержание федеральных трасс отвечает ФКУ Упрдор «Кола», телефон круглосуточной диспетчерской службы: 8-814-2-44-44-77. За региональные дороги отвечает КУ РК «Управтодор РК», номер диспетчерской: 8-814-2-77-33-55.

В министерстве напомнили, что содержание большинства дорог в границах населенных пунктов, дорог районного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления: администраций районов и муниципалитетов. С вопросами по их содержанию нужно обращаться в дежурно-диспетчерские службы населенных пунктов и районов республики.