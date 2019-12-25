29 новых площадок для сбора мусора появилось в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжают устанавливать закрытые контейнерные площадки. В этом году в карельской столице было оборудовано 29 новых площадок. По словам сотрудников пресс-службы горадминистрации, все объекты приняты и уже используются горожанами.

«В уходящем году на территории Петрозаводска оборудовали 29 контейнерных площадок закрытого типа. Работы выполнены по двум муниципальным контрактам. Десять конструкций установили в начале осени, ещё 19 площадок приняли в декабре»,

- сообщается на сайте мэрии.

К концу года контейнерные площадки закрытого типа появились на Октябрьском и проспекте Александра Невского, на улицах Кутузова, Калевалы, Ленинградской, Маршала Мерецкова, Лесной, Лизы Чайкиной, Красной, Анохина, Шотмана, Балтийской, Луначарского, Чернышевского и набережной Ла-Рошель. Работы включили в себя устройство бетонных оснований, установку ограждений и крыш из металлопрофиля, а также оборудование отсеков для крупногабаритного мусора. Конструкции защищают контейнеры от грызунов и птиц, а также от ветра. При установке учитываются индивидуальные особенности места (площадки) сбора твердых коммунальных отходов.

Средства выделены из муниципального бюджета. Общая стоимость работ составила 1 млн 750 тысяч рублей. В следующем году оборудование контейнерных площадок закрытого типа на территории Петрозаводского городского округа будет продолжено.