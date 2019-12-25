Союз журналистов Карелии высказал свою позицию по скандалу в Олонце

Сегодня, 25 декабря, опубликовано заявление Союза журналистов Карелии о ситуации вокруг обнародования депутатом горсовета Олонецкого района Ниной Щербаковой скандальных заявлений главы администрации Сергея Прокопьева.

Как сообщается в заявлении, «24 декабря 2019 года депутату горсовета Олонца Нине Щербаковой депутатами города по инициативе депутатов района на сессии совета было вынесено «публичное порицание» за то, что она предала огласке запись своего тайного разговора с главой администрации Олонецкого района Сергеем Прокопьевым.

Запись касалась прогремевшей на всю страну истории, в которой Прокопьев назвал группу граждан «социальными паразитами», а потом произнес фразу, что была бы лицензия, «четверых бы пристрелил, остальные сами успокоятся».

Профессиональное сообщество карельских журналистов категорически не согласно с позицией депутатов и считает, что Нина Щербакова руководствовалась интересами своих избирателей и законом. Полный текст заявления и аргументацию можно прочитать здесь.

Также журналисты требуют извинений от Сергея Прокопьева и реакции на эту ситуацию от властей Карелии.

«Союз журналистов Карелии, отражающий интересы журналистского сообщества республики, а значит, интересы читателей и зрителей, то есть жителей республики, требует от главы администрации Прокопьева, от депутатов района и города прекратить давление на Нину Щербакову. Достаточно уже позорить Карелию и свой район показательной охотой на ведьм. Предлагаем завершить этот позорный для района инцидент публичным извинением лично Сергея Прокопьева перед депутатом Щербаковой и жителями района, признанием уже фактически доказанного факта резких высказываний, отзывом иска из суда.

Просим также власти республики и лично главу Карелии Артура Парфенчикова вмешаться в ситуацию и принять меры в отношении Сергея Прокопьева, который в этой ситуации очевидно дискредитирует Карелию», - резюмируется в сообщении СЖ РК.

фото http://smikarelii.ru/