Водитель УАЗа пил десять дней перед смертельным ДТП в Петрозаводске

Водитель автомобиля «УАЗ Патриот», сбивший насмерть 48-летнюю женщину на проспекте Александра Невского в Петрозаводске, перед трагедией употреблял алкоголь в течение примерно десяти дней подряд. Однако, в день ДТП 37-летний мужчина был трезв. Об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на информированный источник.

Сейчас петрозаводчанин остается под наблюдением врачей в одном из медицинским учреждений города. Как рассказали порталу «Петрозаводск говорит» в МВД республики, пока остается неясным, вызвано ли поведение водителя, попытавшегося скрыться бегством после наезда на пешехода, стрессом из-за совершенного ДТП или употреблением алкоголя и запрещенных веществ.

Напомним, трагическая авария с участием пешехода и внедорожника «УАЗ Патриот» произошла накануне в 12:09 на проспекте Александра Невского. Автомобиль двигался в сторону Комсомольского проспекта. У дома №73 водитель УАЗа сбил пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм 48-летняя женщина скончалась.

Водитель скрылся с места аварии, а затем и вовсе бросил автомобиль в начале Лососинского шоссе и пытался скрыться бегством. Мужчина, раздеваясь на ходу, бежал в сторону Республиканской больницы, не обращая на машины внимания.